Mit einem stillen Protest wollen die Beschäftigten des Pforzheimer Helios-Klinikums Druck auf den Arbeitgeber machen. Hintergrund sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen. Die Beschäftigten seien bitter enttäuscht darüber, dass bis heute kein Angebot der Klinikleitung vorliege, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Während andere Kliniken Corona-Sonderzahlungen leisteten, werde man in Pforzheim einfach hingehalten. Dabei würden auch hier die Beschäftigten am Limit arbeiten, Überstunden arbeiten und sich täglich einem enormen Gesundheitsrisiko aussetzen, so die Gewerkschaft. Wegen Corona werde der Warnstreik am Freitag in stiller Form ohne Kundgebung stattfinden. Die Forderungen präsentiere man mit Botschaften und Bildern. Verdi will für alle Berufe am Klinikum eine bessere Eingruppierung und Lohnerhöhungen von neun Prozent.