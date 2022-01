Trotz Pandemie - 20 neue Stiftungen im Regierungsbezirk

per Mail teilen

Im vergangenen Jahr sind im Regierungsbezirk Karlsruhe 17 gemeinnützige und drei Familienstiftungen gegründet worden. Das geht aus der aktuellen Stiftungsstatistik hervor. Nach einem Rückgang 2018 und 2019 habe es 2021 eine dem Jahr 2020 vergleichbare Zahl an neuen Stiftungen gegeben, so das Regierungspräsidium Karlsruhe. „Ich freue mich sehr, dass sich engagierte Bürgerinnen und Bürger von den pandemiebedingten Unsicherheiten im letzten Jahr nicht haben beirren lassen“ erklärte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. Die Stiftungszwecke reichen von Wissenschaft und Kultur über Tier- und Umweltschutz bis zu Bildung und Erziehung. Insgesamt unterstehen 859 Stiftungen der Rechtsaufsicht des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Der Regierungsbezirk beginnt im Süden an der Grenze zum Ortenaukreis und umfasst im Norden noch den Rhein-Neckar- sowie den Neckar-Odenwald-Kreis.