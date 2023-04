Steuergeld verschwendet? Karlsruher Stiftung will auf Kritik reagieren

3,5 Millionen Euro stehen der Karlsruher Stiftung Forum Recht zur Verfügung, um über den Rechtsstaat zu informieren. Nach Kritik vom Bundesrechnungshof will die Stiftung nun reagieren.

Das Kuratorium der Stiftung Forum Recht in Karlsruhe kommt am Freitagnachmittag zu einer Sitzung zusammen. Grund ist unter anderem die deutliche Kritik des Bundesrechnungshofs Ende Januar an der Stiftung. Aus dem aktuellen Bundeshaushalt stehen der Stiftung rund 3,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Laut eines ausführlichen Berichts des Bundesrechnungshofs weisen vor allem das Personal und die inhaltliche Ausrichtung der Stiftung Mängel auf.

Es gebe zu wenige Juristinnen und Juristen in der Stiftung und auch in den Sozialen Netzwerken sei die Follower-Zahl in den vier Jahren seit der Gründung dürftig. Auf dem Sozialen Netzwerk Instagram hat die Stiftung nach aktuellem Stand nur knapp über 800 Followerinnen und Follower. Und das, obwohl die Stiftung selbst auf ihrer Homepage schreibt: "Besonders wichtig sollen auch Angebote im Internet werden."

Stiftung Forum Recht will auf Kritik reagieren

Eine Sprecherin der Stiftung Forum Recht versicherte, dass die Kritik vom Bundesrechnungshof sehr ernst genommen werde. Deshalb soll ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden. Am Freitagnachmittag werden dann in einer Sitzung des Kuratoriums der Stiftung die konkreten Maßnahmen abgestimmt.

Henrike Claussen, Direktorin, und Stephan Barthelmess, Stellvertretender Direktor der Stiftung Forum Recht. Pressestelle Stiftung Forum Recht, Fotograf: Felix Grünschloss

Aus Karlsruhe und Leipzig über den Rechtsstaat sprechen

Die Stiftung Forum Recht ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Karlsruhe und einem Standort in Leipzig. Sie wurde 2019 gegründet und soll mittels Bürgerbeteiligung über Recht und Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland informieren. Dazu sollen zwei Räumlichkeiten in Karlsruhe und Leipzig gebaut werden. Ergänzend soll es eigene Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Internetauftritte über und von der Stiftung geben.