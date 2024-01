Sternsinger laufen durch Gaggenau und sammeln Spenden für Kinder in Not. Dieses Jahr sind es so viele wie schon lang nicht mehr, dank eines neuen Konzepts.

Die Sternsinger Hanna, Lina, Clara und Judith ziehen seit Mittwoch in Gaggenau (Kreis Rastatt) um die Häuser. Die Älteren sind schon öfter dabei gewesen und zeigen den Jüngeren, wie man an fremden Türen klingelt. Verkleidet sind sie als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Dass sie dieses Jahr dabei sind, liegt auch am Rahmenprogramm.

Wieder mehr Sternsinger in Gaggenau dank neuem Konzept

Organisiert wird die Sternsinger-Aktion in Gaggenau von Pastoralreferent Marius Krettenauer. Er hat sich in diesem Jahr ein neues Konzept überlegt, um wieder mehr Kinder zu begeistern.

Wir hatten durch die Corona-Phase Schwierigkeiten Sternsinger zu finden. Deswegen machen wir dieses Jahr viele Gemeinschaftsaktionen, wie einen Kinoabend und Kegeln.

In Gaggenau (Kreis Rastatt) sind die Sternsinger wieder unterwegs, um Spenden zu sammeln. Mit einem neuen Konzept will Organisator Marius Krettenauer wieder mehr Kinder begeistern. SWR

Sternsinger ziehen in Gaggenau von Haus zu Haus und sammeln Spenden

In Gaggenau gibt es viele Sternsinger-Gruppen mit vier bis fünf Kindern. Insgesamt beteiligen sich fast 50 Kinder. Jede Gruppe hat ein zugeteiltes Gebiet, in dem sie Spenden sammeln. Hanna, Lina, Clara und Judith laufen von Haus zu Haus und klingeln an jeder Tür. Wenn jemand öffnet, singen sie ein Lied, segnen das Haus und sammeln die Spenden ein.

Mir macht das Sternsinger laufen viel Spaß. Dass wir dann auch noch anderen Kindern helfen können, ist sehr schön.

Sternsinger sammeln Spenden für Kinder in Not

Die gesammelten Spenden gehen wie jedes Jahr an Kinder in Not. Dieses Jahr besonders an Projekte in Amazonien. Ein weiteres Highlight für die Kinder sind die Süßigkeiten, die sie von den Menschen in der Stadt bekommen. Sie werden am Ende gerecht aufgeteilt.

Menschen freuen sich über Sternsinger in Gaggenau

Marius Krettenauer ist froh, dass sich wieder mehr Kinder beteiligen. Die Spenden für Kinder in Not seien wichtig. Genauso wichtig sei es aber bei den Menschen in der Gemeinde vorbei zu gehen und das Haus zu segnen.

Es ist vielen Menschen sehr wichtig, dass die Sternsinger vorbeikommen. Viele rufen sogar an und bitten, dass sie zu ihnen kommen. Letztendlich ist es der Segen für das ganze Jahr.

Auch die Kinder freuen sich, wenn sie herzlich empfangen werden. Sie werden auch in den nächsten Tagen bis zum 6. Januar von Haus zu Haus ziehen und ihre Lieder singen.