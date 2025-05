Das historische Stellwerk 2 in Calw ist mit einem Kran über Gleise gehoben worden. Ein Verein will es vor dem Verfall retten.

Das historische Stellwerk 2 in Calw steht seit Jahrzehnten still und drohte einzustürzen. Um das denkmalgeschützte Gebäude vor dem Verfall zu retten, wurde es in der Nacht auf Dienstag versetzt. Es wurde per Kran über Gleise auf einen danebenliegenden Parkplatz gehoben. Die Aktion dauerte nach Angaben der Bahn von 23 bis 4 Uhr und verlief ohne Probleme. Zuvor wurden Metallstelzen, auf denen das Stellwerk stand, entfernt.

Die Eisenbahnfreunde vom Verein Württembergische Schwarzwaldbahn Calw haben das ehemalige Stellwerk 2 übernommen und wollen es retten. Das Gebäude soll demnächst auf das Gelände des Vereins transportiert werden, wo es restauriert werden soll. Treibende Kraft hinter dem Rettungsprojekt ist Matthias Langen von den Eisenbahnfreunden. Der 24-Jährige hat sich dafür eingesetzt. Jetzt will er das marode Gebäude wieder auf Vordermann bringen. Es galt als einsturzgefährdet.

Stellwerk 2 in Calw zuletzt rund um die Uhr bewacht

Das historische Stellwerk 2 wurde um das Jahr 1890 erbaut. Seit 1989 ist es außer Betrieb. Es wurde seit Ende Februar aus Sicherheitsgründen rund um die Uhr von einer Sicherheitsfirma im Auftrag der Bahn bewacht. Der Grund für die Bewachung waren Mängel an der Statik. Die Bahn befürchtete, dass Teile des Gebäudes auf die Gleise fallen könnten.

Stellwerk 1 und 2 sollen zusammen ein Museum werden

Das historische Stellwerk 2 soll jetzt restauriert werden. Geplant ist, dass Interessierte es künftig besichtigen können. Alles in allem rechnet Matthias Langen mit Kosten von rund 100.000 Euro. Das sei nicht ohne Spenden möglich.

Da ist ein bisschen Teamwork gefragt.

In der Nähe steht schon das Stellwerk 1 - erhalten und bereits renoviert. Die beiden Stellwerke sollen künftig wieder eine Einheit werden. Über die Schaltzentrale zwischen diesen beiden Gebäuden wurde früher der Zugverkehr geregelt. Weichen wurden gestellt, Haltesignale aktiviert, die Züge auf der Strecke informiert.