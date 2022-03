Bosch baut weniger Stellen ab als angekündigt

Der Stellenabbau bei Bosch in Bühl (Landkreis Rastatt) fällt offenbar etwas geringer aus als ursprünglich angekündigt. Nach Unternehmensangaben werden bis Ende 2025 weitere 230 Vollzeitstellen abgebaut. Ähnlich viele Stellen seien in den vergangenen Monaten schon weggefallen, weil Angebote wie Vorruhestand und Altersteilzeit genutzt oder Posten nicht nachbesetzt worden seien. Betriebsbedingte Kündigungen seien laut einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat bis Ende 2025 ausgeschlossen. Im letzten Jahr hatte Bosch noch von 700 Stellen in Bühl gesprochen, die zum Großteil ins Ausland verlagert werden sollten, die Gewerkschaft sogar von 1.000 Vollzeitstellen. Derzeit arbeiten rund 3.500 Menschen am Standort Bühl, wo Thermomanagementsysteme und Sitzverstellantriebe hergestellt werden.