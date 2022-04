Steinkauz: Der Kobold der Streuobstwiesen im Raum Karlsruhe

per Mail teilen

In ganz Baden-Württemberg gibt es vielleicht noch hundert Steinkauzpaare. Deshalb versuchen Umweltschützer vom NABU zum Beispiel in Stupferich, die seltene Eulenart mit speziellen Nistkästen wieder anzulocken.

So ein Steinkauzkasten ist schon etwas Besonderes. Der Vogel selbst ist zwar nur 20 Zentimeter groß und wiegt gerade mal um die 250 Gramm. Sein Wohnzimmer, respektive Nistkasten hat eine Länge von einem Meter. Steinkäuze sind recht anspruchsvoll, beschreibt es Ralf Assmann vom NABU Karlsruhe. Die Kästen müssen so gebaut sein, dass sie keine Zugluft haben und möglichst wenig Licht herein lassen.

Eulenart werden gute und schlechte Eigenschaften nachgesagt

Der Steinkauz ist einer der kleinsten Eulenvögel in Baden-Württemberg. Um ihn zu Gesicht zu bekommen, braucht man viel Glück. Dem kleinen Vogel, der besonders gerne auf Streuobstwiesen lebt, werden im Volksmund gute und schlechte Eigenschaften nachgesagt.

So gilt der Steinkauz etwa als Vogel der Weisheit. Er ist der Vogel der antiken Göttin Athene, der zum Beispiel auf den griechischen Euro Münzen abgebildet ist. Und er gilt als Totenvogel.

Orte, an denen es noch Steinkauz-Vorkommen gibt, bauen die Vogelfreunde des NABU die Nistkästen in die Obstbäume. Schon rund 30 Stück wurden rund um Karlsruhe aufgehängt. Normalerweise würde der Kauz sich, um zu brüten, alte Scheunen und Gewölbekeller suchen. Oder am liebsten hohle Bäume, aber die gibt es immer weniger, selbst auf Streuobstwiesen. Solche Höhlen haben idealerweise gleich mehrere Ausgänge, das kann ein Nistkasten nicht bieten.

NABU Karlsruhe hängt Steinkauzröhren in die Bäume

Steinkauz-Nistkasten wird im Baum angebracht SWR

Der NABU Karlsruhe hängt seine Steinkauzröhren überall in die Bäume. Gewehrt hat sich da noch niemand, berichtet Ralf Assmann. Damit die Besitzer nicht allzu überrascht sind, wird über die Aktion aber immer wieder in den Gemeindeblättern informiert. Außerdem werden die Kästen mit Schildern gekennzeichnet.