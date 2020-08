Die Polizei hat in Karlsruhe einen mutmaßlichen Fahrraddieb beim Versuch festgenommen, ein gestohlenes Rad zu verkaufen. Der bestohlene Besitzer hatte nach Polizeiangaben sein Fahrrad auf einer Internetplattform wiedergefunden, wo es zum Verkauf angeboten war. Er verabredete sich mit dem Anbieter unter dem Vorwand, das Rad kaufen zu wollen und verständigte die Polizei. Als am Freitagabend ein 23-Jähriger zu dem Treffen in der Karlsruher Innenstadt erschien, warteten bereits Polizisten auf ihn. Der mutmaßliche Dieb versuchte zu flüchten und wurde in einem Parkhaus festgenommen. mehr...