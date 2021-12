Unbekannte haben am Mittwochabend an der Bahnhaltestelle Sinzheim mehrere Steine auf die Schienen der Rheintalbahn gelegt. Ein Güterzug und eine S-Bahn überfuhren die Steine. Die Strecke wurde anschließend kurzzeitig gesperrt, um die Gleise in dem Bereich absuchen zu können. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.