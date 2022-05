Steigende Nachfrage nach Energieberatungen

In Pforzheim und im Enzkreis ist die Nachfrage nach Terminen für Energieberatungen gestiegen, das teilt die Kimaschutz- und Energieagentur keep in Pforzheim mit. Deswegen werden künftig mehr kostenlose Beratungstermine unter der Woche und am Wochenende angeboten. Eine Erstberatung zu energieeffizientem Bauen und Sanieren oder zu entsprechenden Fördergeldern soll es nun an vier Nachmittagen pro Woche geben. Als Grund für die steigende Nachfrage nennen die Energieexperten steigende Energiepreise, den Klimawandel und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit im Bereich der privaten Energieversorgung.