Seit Sonntag gilt in Pforzheim wegen steigender Corona-Zahlen Inzidenzstufe 2. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag fünf Tage in Folge über 10. Das hat vor allem Auswirkungen auf private Treffen.

So dürfen sich ab sofort statt 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten nur noch 15 Personen aus vier Haushalten treffen. Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder unter 14 werden allerdings nicht mitgezählt. Auch vollständig Geimpfte oder Genese zählen nicht dazu. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Corona-Regeln im Alltag werden kaum verschärft

Für Museen, Schwimmbäder, den Amateursport, den Einzelhandel und die Gastronomie ändert sich nichts. Diskotheken und Clubs müssen allerdings schließen. Bei privaten Festen sind nur noch 200 Gäste erlaubt, in Inzidenzstufe 1 wären es 300 Gäste. Bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien dürfen höchsten 750 Besucherinnen und Besucher dabei sein. Ab 200 Personen gilt hier eine Maskenpflicht.

Kleiner Corona-Ausbruch an Pforzheimer Schule

Laut einer Mitteilung der Stadt Pforzheim hat es an einer Schule einen kleinen Corona-Ausbruch in einer Klasse gegeben. Unabhängig davon gebe es einige wenige Fälle in Familien. Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) bittet weiterhin um Vorsicht und ruft erneut zum Impfen auf. "Ein Infektionsgeschehen wie im vergangenen Herbst beziehungsweise Frühjahr möchte ich unbedingt verhindern", so Boch.

Auch im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, im Stadtkreis Baden-Baden, im Landkreis Rastatt und im Landkreis Calw gilt bereits Inzidenzstufe 2. Der Enzkreis liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 5,5 (Stand 31.7.) in Inzidenzstufe 1.