Der Baum des Jahres, die Stechpalme, wächst jetzt auch im Karlsruher Stadtgarten. Drei der geschützten Bäume wurden am Dienstag im Waldstauden-Garten im Zoo gesetzt.

Fast genau am Tag des Baumes, nur mit zwei Tagen Verspätung, bekam Karlsruhe seine eigenen Stechpalmen. Der Baum des Jahres ist eher unscheinbar. Mit maximal acht Metern Höhe wird der strauchartige Baum auch eher den Bäumen zweiter Ordnung, also dem Unterholz, zugeordnet.

Druiden sprachen der Stechpalme magische Kräfte zu

Rein optisch macht die Stechpalme, botanisch Ilex aquifolium, nicht viel her. Aber schon die alten Druiden glaubten an die magischen Kräfte der Stechpalme. Germanen, Kelten und Römer verehrten das immergrüne Gewächs mit den roten Beeren, und am Palmsonntag verwendete man die Zweige der Stechpalme in Mitteleuropa, da es keine echten Palmenzweige gab.

Nicht mit echten Palmen verwandt

Mit richtigen Palmen ist die Stechpalme nicht verwandt. Dafür ist sie sehr dekorativ: Stechpalmen werden oft als Weihnachtsschmuck genommen. Allerdings sind sie auch giftig. Vögeln und anderen Tieren schaden ihre roten Beeren aber nicht.

Baumpatenschaften für Karlsruhe gesucht

Mit der Aktion, einen Baum des Jahres zu pflanzen, verbindet Robert Mürb vom Verein der Oberrheinischen Waldfreunde eine ganz handfeste Absicht. Mürb wirbt für Baumpatenschaften in Karlsruhe. 140.000 Bäume gibt es in der Stadt. Für sie sucht der Verein Paten, die sich regelmäßig um die Bäume kümmern. Rund 350 Paten gibt es bislang.

Robert Mürb und seine Mitstreiter werben am Tag des Baumes dafür, dass sich möglichst noch mehrere tausend engagierte Karlsruher finden, die jeder einen Baum in ihre Obhut nehmen und ihn nötigenfalls pflegen und gießen.