Der ADAC rechnet am Wochenende mit viel Verkehr und Staus auf den Autobahnen in der Region. In acht Bundesländern gehen die Sommerferien zu Ende.

Viele Urlaubsrückkehrer werden ab Samstag für dichten Verkehr auf den Straßen sorgen. Besonders betroffen dürften dabei auch die A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe sowie die A5 von Basel in Richtung Frankfurt sein. Ferienende auch in Nachbarländern Unter anderem in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Hessen enden die Sommerferien. Aber auch in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich sowie in Teilen der Niederlande, steht der Schulanfang bevor. Wegen der coronabedingten Kontrollen an den Grenzen müssen sich Reiserückkehrer bei der Einreise mit dem Auto zusätzlich auf längere Wartezeiten einstellen. Das gelte laut ADAC unter anderem bei Fahrten aus Balkanländern. Bei der Einreise nach Deutschland werde stichprobenartig kontrolliert. Freie Fahrt in Richtung der Urlaubsländer erwartet Die Strecken in die Urlaubsgebiete dürften dagegen deutlich weniger befahren sein als in den vergangenen Wochen. Weiterhin viel Verkehr und zeitweise Staus erwartet der Automobilclub auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen auf kleineren Straßen der Alpenländer.