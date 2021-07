Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg warnt der ADAC Nordbaden auch im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt vor großen Staus. Die Baustellen in der Region machen die Angelegenheit nicht leichter.

In Baden-Württemberg haben Tausende Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ihren letzten Schultag vor den großen Sommerferien. Für viele geht es dann gemeinsam mit der Familie in den Urlaub. Spätestens ab Freitag müssen Autofahrer daher mit großen Verzögerungen rechnen, so der ADAC Nordbaden. Vor allem die A8, die A5 und die A6 seien betroffen.

Das liegt auch an den Baustellen bei Bruchsal, Rastatt oder dem Kreuz Leonberg, die auch außerhalb der Ferienzeit immer wieder für Verzögerungen sorgen. Der Urlaubs-Reiseverkehr vergrößert dieses Problem.

Reiserückkehrer aus dem Norden

Neben dem Ferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern rechnet der ADAC Nordbaden zudem mit vielen Reiserückkehrern aus dem Norden der Republik. Daher empfiehlt der Automobil-Club, wenn möglich erst zum Beginn der kommenden Woche Reisen anzutreten. Zudem werde dazu geraten, Reiserouten gründlich zu planen und auch alternative Strecken zu nutzen.