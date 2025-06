Noch vor dem Ende der Pfingstferien erwartet der ADAC lange Staus auf den Autobahnen. Einige Autofahrer starteten wegen des Feiertags bereits am Mittwoch in das lange Wochenende.

Ab Mittwochnachmittag, als Reisende auf Berufspendler trafen, wurde es voll auf der A5 und der A8 rund um Karlsruhe. Laut ADAC zählte der Mittwoch vor Fronleichnam schon im vergangenen Jahr zu den zehn staureichsten Tagen des Jahres.

ADAC empfiehlt: besser am Donnerstagmorgen ins lange Wochenende starten

Ein Grund für die Staus: Die Baustelle bei Pforzheim auf der A8. Sie verlangt von den Autofahrern als Stauklassiker wieder besonders viel Geduld. Auch auf der B10, bzw. der Südtangente in Karlsruhe, ist die Staugefahr groß, da vor bzw. nach der Rheinbrücke bei Wörth verengte Fahrspuren seit Monaten den Verkehr ausbremsen. Tipp vom ADAC: Besser ausgeruht am Donnerstagmorgen in das lange Wochenende starten.

Auch am Wochenende viele Staus erwartet

Am Samstag erwartet der ADAC dann wieder volle Straßen und Staus durch die Rückreisewelle der Pfingsturlauber. Denn in Baden-Württemberg und Bayern enden die zweiwöchigen Ferien. Dieser Rückreiseverkehr soll an diesem Tag seinen Höhepunkt erreichen. Dann bilden sich vor allem Staus im Süden Deutschlands auf den Routen in Richtung Norden. Am Sonntag dann treffen auf den Autobahnen weitere Urlauber und Wochenendrückreisende aufeinander.