Langer Stau nach tödlichem Unfall auf der A5 bei Bruchsal

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau (Kreis Karlsruhe) tödlich verunglückt. Wegen des Unfalls kam es stundenlang zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Angaben der Polizei ist der Unfallhergang derzeit noch völlig unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Motorradfahrer am frühen Morgen auf der A5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Dabei hatte er offenbar keinen Motorradhelm auf und trug am rechten Unterarm einen Gipsverband. Möglicherweise war das Unfallopfer ohne fremde Einwirkung gestürzt.

Stau bis zum Vormittag

Die Polizei schließt aber auch eine Kollision nicht aus, da an der Unfallstelle auch das Rücklicht eines Lastwagens gefunden wurde. Die Polizei sucht daher mögliche Zeugen. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Norden zeitweilig komplett gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau von bis zu 16 Kilometern Länge. Erst gegen 10 Uhr waren wieder alle drei Fahrstreife frei befahrbar.