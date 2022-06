Ende der Pfingstferien und langes Wochenende - Staus in Region Karlsruhe und volle Züge erwartet

per Mail teilen

Reisende werden am Wochenende viel Geduld mitbringen müssen: Der ADAC warnt vor vollen Straßen. Und auch in den Zügen könnte es wegen des 9-Euro-Tickets besonders eng werden.

Das Verkehrsaufkommen wird dem ADAC zufolge seinen Höhepunkt am Samstag erreichen. Grund ist, dass in Baden-Württemberg und Bayern die Pfingstferien enden - und mit einer entsprechenden Rückreisewelle gerechnet wird. Zusätzlich wird das lange Wochenende an Fronleichnam wohl für ein verstärktes Reiseaufkommen sorgen.

ADAC rechnet mit Staus bei Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe

Laut ADAC sei im Süden Deutschlands mit besonders vielen Staus zu rechnen. Hier sind es vor allem die Autobahnen A8 und A5 mit den neuralgischen Punkten bei Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe. Die Großbaustellen tun ihr übriges.

Das starke Verkehrsaufkommen werde sich auch im benachbarten Ausland bemerkbar machen. So sei bei der Einreise an den Grenzübergängen im Süden Deutschlands mit Wartezeiten zu rechnen, teilt der ADAC mit. Besonders betroffen sind hier die Straßen durch Italien und die Schweiz, wie zum Beispiel die Route über den Gotthard oder den San Bernardino.

9-Euro-Ticket: Volle Züge am Fronleichnam-Wochenende erwartet

Wer an Pfingsten mit dem 9-Euro-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs war, brauchte auf manchen Strecken starke Nerven. Rund um das Fronleichnam-Wochenende steht laut Bahn und Fahrgastverband die nächste Bewährungsprobe an.

"Wir rechnen damit, dass der Brückentag wieder ein harter Brocken für die Bahn und für Fahrgäste wird".

Die Deutsche Bahn hatte im Vorfeld angekündigt, an den Feiertagen und langen Wochenende rund 50 Sonderzüge auf den besonders nachgefragten Strecken einzusetzen.