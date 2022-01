Startschuss für das Millionen-Bauprojekt Innenstadt-Ost

Ab Montag wird im Bereich des Rathausparkplatzes in Pforzheim die Baustelle für das 100-Millionen-Bauprojekt Innenstadt-Ost eingerichtet. Bis 2026 entstehen dort das neue Technische Rathaus sowie das neue Wohnquartier "Schlossberghöfe". Die Einfahrt in den Rathaushof wird gesperrt, die gut 140 Stellplätze dort entfallen laut Stadtverwaltung während der Bauzeit. Ein Bauzaun wird aufgestellt, danach beginnen Probebohrungen und der Erdaushub, bevor dann am 20. Januar der erste offizielle Spatenstich für das neue Technische Rathaus erfolgt, das in zwei Jahren stehen soll. In den kommenden Jahren entstehen in der östlichen Pforzheimer Innenstadt zudem weitere Wohnbauten mit Einzelhandel im Erdgeschoss, Kitas und Gastronomie, außerdem eine neue Tiefgarage mit knapp 200 Stellplätzen. Die Stadtverwaltung verspricht sich davon eine Aufwertung der gesamten Pforzheimer Innenstadt.