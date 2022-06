Ab sofort gilt das 9-Euro-Ticket. In Karlsruhe ist der befürchtete Ansturm auf Bahnen und Busse ausgeblieben. Das könnte sich zu Pfingsten ändern.

Die Lage am Karlsruher Hauptbahnhof war am Mittwochmorgen zum Start des 9-Euro-Tickets ausgesprochen ruhig. An den Schaltern gab es keine Schlangen und auch in den Zügen des Karlsruher Verkehrsverbunds und der Deutschen Bahn herrschte kein Gedränge. Viele Pendler besitzen Dauerkarten. Ihnen wird die preisliche Differenz zum 9-Euro-Ticket erstattet, sie müssen es nicht extra erwerben.

Mehr Andrang in Bus und Bahn zu Pfingsten erwartet

Für Pfingsten erwarten die Verkehrsunternehmen, dass viele das vergünstigte Monatsticket für Ausflüge nutzen. Die Deutsche Bahn will auf beliebten Strecken zusätzliche Züge über die Feiertage einsetzen. Unter anderem werden die Kapazitäten des Murgtäler Freizeitexpress ausgeweitet. Je Fahrt können dort auch 100 Fahrräder kostenlos mitgenommen werden.

9-Euro-Ticket gilt nicht für ICE, IC und EC

Für jeweils neun Euro pro Monat können ÖPNV-Kundinnen und -Kunden im Nahverkehr Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Busse sowie Fähren nutzen, im Regionalverkehr S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge in der zweiten Klasse. Nicht genutzt werden darf das Ticket für die Fernverkehrszüge der Bahn, also zum Beispiel ICE, IC, EC. Die Flix-Züge und -Busse sind ebenfalls ausgenommen.

So funktioniert das heiß diskutierte 9-Euro-Ticket: