Ein paar trockene Tage und Sonnenschein im Frühjahr, und die Motorradfahrer sind wieder unterwegs. Aber gerade zum Saisonstart verunglücken viele Zweiradbegeisterte mit ihren Maschinen.

Am Ostersonntag bei Baden-Baden, ein schweren Unfall mit zwei Motorrädern auf der B500. Am Ostermontag schwere Unfälle in Knittlingen und in Marrxzell, am Freitag ein schwerverletzter Motorradfahrer in Pforzheim. Viele Zweiradbegeisterte haben in den letzten Monaten abstinent gelebt, saßen nicht im Sattel ihres "Bikes". Das Motorrad stand länger in der Garage und wurde jetzt bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen wieder erweckt. Leider enden zu viele dieser ersten Ausflüge mit Unfällen.

"Zu viel Leistung, zu wenig Übung, Überschätzung, das Moped vielleicht nicht im Griff, langsam fahren."

Die Maschine technisch durchchecken vor der ersten Ausfahrt sollte selbstverständlich sein, erklärt Ricky Lowag aus Östringen, Mitbegründer des Präventionsprojekts Rennleitung 110, das sich besonders an die Motorradfahrer wendet, die gerne sportlich schnell unterwegs sind.

"Zu Saisonbeginn besteht die Krux doch darin, dass niemand so im Frühjahr aufsteigt wie er im Herbst abgestiegen ist."

Was der Mann, der im Hauptberuf Polizist bei der Verkehrspolizei ist, mit der Aussage meint, erläutert er so: Es fehle nach der Winterpause die unmittelbare Fahrerfahrung in dem Moment. Man hat zwar noch die Erinnerung daran, wie es im letzten Jahr zugegangen ist, aber das Körpergefühl müsse sich erst wieder einstellen. Die eigentlich automatisierten Prozesse, das Alles läuft am Anfang der Saison einfach noch nicht so ab.

Hausstrecke: Gerade bekannte Touren bergen ein Risiko

Für viele "Biker" ist völlig klar nach der Winterpause: erst einmal die Hausstrecke fahren, also die Route, die man häufig nutzt, die man gut kennt und auf der man sich besonders sicher fühlt. Aber genau da steckt ein großes Risiko drin. Ricky Lowag erklärt es so: "Man weiß die Kurve geht normalerweise mit 100, vielleicht geht sie auch mit 110, dann versucht man sie mal mit 120 und muss dann schmerzlich erfahren, dass sie dann nicht mehr geht".

Unbekannter Straßenzustand nach dem Winter

Die Beschaffenheit der Strecke, die man fährt, ist beim Motorradfahren von besonderer Bedeutung. Gerade zum Start in die neue Saison kann der Straßenbelag zum Beispiel Frostschäden aufweisen, möglicherweise Schlaglöcher, die im Sommer noch nicht da waren. Und an manchen Stellen im höheren Schwarzwald besteht die Gefahr, dass hier und da sogar noch Streumaterial auf der Straße liegt.

Ein weiteres Gefahrenpotential, gerade zu Saisonbeginn, wenn die Autofahrer noch nicht an die Anwesenheit der Motorräder gewöhnt sind ist, man wird leicht und schnell übersehen als Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern. Deswegen im Zweifelsfall davon ausgehen, der Autofahrer sieht mich nicht, unterschätzt mich mit meiner Maschine, das ist der Rat von Motorradprofi Ricky Lowag.

Autofahrer übersieht Motorradfahrer

"Im Bereich der Begegnungsunfälle gibt es eine recht hohe Ziffer an Unfällen, die vom Autofahrer verursacht werden, weil einfach dem Motorrad die Vorfahrt genommen wird", weiß Ricky Lowag zu berichten. Und weiter erklärt er, gerade zum Saisonstart falle es Autofahrern unheimlich schwer, die Geschwindigkeit von Motorradfahrern realistisch einzuschätzen.

Die meisten Unfälle verursachen Motorradfahrer ohne Fremdbeteiligung

Und dann sagt der Mann, der selber gerne sportlich auf seiner Maschine unterwegs ist, die Behauptung vieler Motorradfahrer, dass überwiegend die Autofahrer Unfälle mit Motorrädern verursachen, sei eine subjektive Wahrnehmung. Man könne auch mit Zahlen belegen, dass die meisten Motorradunfälle ohne Beteiligung von Autos passierten. Mitdenken für die Anderen ist trotzdem wichtig, aber auch fahrerisches Können, und nicht zu vergessen "Selbstbeherrschung", so drückt sich Ricky Lowag aus.