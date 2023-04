per Mail teilen

Kaum gibt es ein paar trockene Tage und Sonnenschein im Frühjahr, sind wieder die Motorradfahrer unterwegs und genießen ihre Freiheit auf zwei Rädern. Aber gerade zum Saisonstart verunglücken auch zahlreiche Zweiradfahrer auf ihren Maschinen. So wie zum Beispiel am Ostersonntag bei Baden-Baden bei einem schweren Unfall mit zwei Motorrädern auf der B500 bei Baden-Baden, oder wie gestern in Pforzheim. SWR Reporter Johannes Stier über Motorradfahrer und den Start nach der Winterpause: