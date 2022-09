Starkregen über Rheinstetten lässt Keller vollaufen

Ein Unwetter mit Starkregen hat in Rheinstetten am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In über hundert Fällen wurden vollgelaufene Keller gemeldet.

Video herunterladen (1,7 MB | MP4) Ein heftiges Gewitter hat in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) für vollgelaufene Keller gesorgt. Mehr als 100 Feuerwehrangehörige aus der Stadt und den angrenzenden Kommunen waren mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz. Auch aus dem angrenzenden Landkreis Rastatt werden Einsätze gemeldet. Unwetter zog vom Elsass über die Landkreise Rastatt und Karlsruhe Über Frankreich und den Landkreis Rastatt war ein Gewitter in den Landkreis Karlsruhe gezogen. Über der Stadt Rheinstetten kam es dann zu einem Starkregen, meldet die Integrierte Leitstelle Karlsruhe. Zur Unterstützung rückten auch acht Fahrzeuge der Karlsruher Berufsfeuerwehr nach Rheinstetten aus. Zumeist mussten vollgelaufene Keller trocken gelegt werden. Auch Straßen und Plätze waren überflutet. Unruhe in überflutetem Pferdehof Dramatisch war der Hilferuf aus einem Pferdehof. Dort lief Wasser in eine Halle, wodurch die Pferde unruhig wuden. Mit dem Ablauf des Wassers habe sich die Lage aber wieder schnell beruhigt. Verletzte Menschen oder Tiere habe es nicht gegeben, meldet die Feuerwehr.