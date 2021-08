Starkregen hat am Sonntagmittag im Landkreis Karlsruhe für einzelne vollgelaufene Keller gesorgt. Polizei und Feuerwehr registrierten Einsätze in Ettlingen, Malsch und Waldbronn. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Im Stadtgebiet Karlsruhe staute sich das Regenwasser nach Polizeiangaben zeitweise auf den Straßen, weil es nicht so schnell in die Kanalisation abfließen konnte.