Wer rund um Pfingsten mit dem Auto unterwegs ist, muss trotz Corona und Lockdown mit mehr Verkehr auf den Straßen rechnen. Laut ADAC wird das kommende Wochenende wahrscheinlich das erste richtige Stauwochenende des Jahres. Urlaub in Deutschland ist wieder möglich. Dennoch wird der erwartete Verkehr am Pfingstwochenende wohl noch nicht an den üblichen Pfingstreiseverkehr herankommen. Während früher die Strecken Richtung Süden einfach dicht waren, verteile sich nun der Verkehr besser, weil die meisten Urlauber in Deutschland bleiben oder Tagesausflüge machen, heißt es vom ADAC. Stauhotspots sind die A5 Heidelberg-Basel, die A8 Stuttgart-München und bei gutem Wetter viele Naherholungsgebiete.