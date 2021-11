Süße Kreationen von Pierre Hermé im Brenners Park-Hotel Baden-Baden

Im Brenners Park-Hotel Baden-Baden war einer der ganz Großen der Patisserie-Kunst: der Pariser Konditor Pierre Hermé. Ab sofort gibt es seine süßen Meisterwerke dort zur "Tea Time".

Er ist einer der berühmtesten Patissiers in Frankreich, die "World's 50 Best Restaurants Academy" hat ihn vor einigen Jahren gar zum weltbesten Konditor ernannt. Pierre Hermé hat die Welt mit der Neuinterpretation der Macarons erobert. Das sind kleine runde Baiser-Hälften in unterschiedlichen Farben, die mit verschiedenen Cremes gefüllt sind. Der 60-Jährige hat es damit in wenigen Jahren zur Meisterschaft gebracht.

"Um Geschmack zu haben, ist es besser, viel Füllung zu haben, dann sind sie im Geschmack sehr stark, daher sind unsere Macarons anders als andere".

Seine Macarons gibt es sogar auf dem Pariser Eiffelturm, auch in Japan hat er eigene Geschäfte und wird dort verehrt wie ein Star. Nun also gibt es seine Meister-Kreationen auch in Baden-Baden. Und eigens für die Kurstadt hat Hermé, der aus Colmar im Elsass stammt, auch eine Schwarzwälder Kirschtorte kreiert mit besonderer Schokolade und einer Creme mit Kirschen.

Patissier Pierre Hermé hat eigens für Baden-Baden eine Schwarzwälder Kirschtorte kreiert. SWR

In Deutschland darf nur Brenners Park-Hotel Süßes vom Star-Patissier anbieten

Nur ein Haus in Deutschland darf seine kulinarischen Kreationen anbieten, das ist das Brenners Park-Hotel in Baden-Baden. Marco Corti ist Chefkoch im Brenners Park-Hotel. Er wird ab jetzt die süßen Meisterwerke sozusagen in Lizenz für die Baden-Badener herstellen. Corti ist stolz auf die Zusammenarbeit.

"Unsere Patisserie ist auch sehr professionell, aber am Schluss einen Künstler, ich nenne ihn einfach mal Künstler, dazuzuziehen, um die feinen Nuancen, die feinen Unterschiede zu machen."

"Da geht es darum, ob wir die richtige Sahne haben, Sahne ist nicht gleich Sahne. Jetzt holen wir die Sahne aus dem Elsass, feinste Qualität, und das sind Sachen, die den feinen Unterschied machen", meint Corti.

Wer Pierre Hermé's Kreationen probieren möchte, muss allerdings schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen als anderswo. Eine Teestunde bei Brenners schlägt mit 49 Euro pro Person zu Buche. Exklusivität kostet eben.