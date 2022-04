"Stage-Bad-Schönborn" - Wenn das Ortsblatt ins Internet wandert

"Stage - Bad Schönborn" - so heißt ein neues Nachrichten-Angebot der Gemeinde im Internet. Mehrmals täglich werden hier alle Informationen aus sozialen Medien zusammengefasst.

Wer bekommt noch regelmäßig ein Wochen- oder Ortsblatt in den Briefkasten? In Zeiten von Smartphones und Social Media wie Facebook oder Instagram erscheint das fast schon ein bisschen nostalgisch. Städte und Kommunen versuchen inzwischen mehrmals täglich die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Doch nicht jeder will dazu in den sozialen Medien seine persönlichen Daten preisgeben.

Barrierefreie Information für die Bürgerinnen und Bürger

Das hat sich ein junges Unternehmen aus Bad Schönborn, das Startup "Jaimo Solution" zunutze gemacht. Es bietet Kommunen über die sogenannte Stage-Plattform die Möglichkeit, ihre Bürger schnell und barrierefrei zu informieren. Die Gemeinden Karlsdorf-Neuthard und Bad Schönborn sind die ersten im Landkreis Karlsruhe, die das neue Angebot nutzen.

"Wir haben lange nach so einer Plattform für unsere Gemeinde gesucht".

Adrian Wabro und Christian Ries haben mit Dienstleistungen für Unternehmen und Kommunen angefangen und dabei gemerkt, was wirklich gebraucht wird. Ihr Portal fasst nun alles was die Kommunen oder auch Vereine in den sozialen Medien bei Facebook, Instagram oder Twitter veröffentlichen auf einer Seite zusammen.

Es werden keine Daten gesammelt

Der Vorteil: Man muss sich nicht mit einem eigenen Konto anmelden und es werden auch keine Daten gesammelt, sagt Adrian Wabro. Im Landkreis Karlsruhe sind Karlsdorf-Neuthard und Bad Schönborn inzwischen mit "Stage" erreichbar, aber auch größere Städte wie Heidelberg, Sinsheim oder Freiburg setzen inzwischen auf die Dienste des jungen Unternehmens aus Bad Schönborn.

Bisher nutzen ohne Werbung täglich einige hundert Nutzer die jeweilige Stage-Seite der einzelnen Kommunen, doch die Zahlen werden steigen sind Adrian Wabro und Christian Ries überzeugt. Sie wollen ihr Produkt in Zukunft auch Vereinen und Unternehmen anbieten.