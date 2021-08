per Mail teilen

Die Stadtwerke Baden-Baden warnen Kunden vor unseriösen Abwerbeversuchen per Telefon. Demnach erhalten diese in letzter Zeit vermehrt Anrufe von Energieversorgern, die angeblich mit den Stadtwerken kooperieren. Das Ziel der Anrufe ist, Energiekunden abzuwerben. Die Stadtwerke warnen ausdrücklich davor persönliche Daten am Telefon weiterzugeben. Kunden sollten verdächtige Anrufer fragen, ob sie beispielsweise die Zählernummer kennen. Daran würde man schnell erkennen, ob es sich um seriöse Anrufer oder Betrüger handelt.