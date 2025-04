Wieder nach Herzenslust planschen - das ist in Pforzheim-Huchenfeld jetzt wieder möglich. Mit einem Bürgerfest wird an diesem Sonntag das neue Stadtteilbad eröffnet. Es ist der erste Neubau seit 50 Jahren.

Sechs Jahre lang saßen die Bewohner des Pforzheimer Stadtteils Huchenfeld buchstäblich auf dem Trockenen. Wegen seiner maroden Bausubstanz musste ihr Stadtteilbad 2018 geschlossen werden. Die Dürreperiode, unter der auch der örtliche Schwimmverein sowie die umliegenden Schulen litten, geht an diesem Sonntag mit der Eröffnung des Hallenbad-Neubaus zuende.

So sieht das Bad in Huchenfeld von innen aus. Gerold Haas

Künstlerin gestaltet Glasfront von Schwimmbad

Das 16 Millionen Euro teure Bad verfügt über ein wettkampftaugliches 25-Meter-Becken und einen großen Kinderbereich. Optisches Highlight ist die künstlerische Gestaltung der Glasfassade. Ein von dem Künstler Christoph Valentien gestaltetes Motiv erstreckt sich über eine Länge von 100 Metern. Der Bund hat den Neubau mit Fördergeldern in Höhe von vier Millionen Euro unterstützt.

Der Künstler Christoph Valentien gestaltete die Glasfassade des Huchenfelder Stadtteilbads. Stadt Pforzheim, Ljiljana Berakovic

Pforzheim: Neubau markiert Ende der Bäderkrise

Der erste Neubau eines Schwimmbads in Pforzheim seit fast 50 Jahren markiert auch das Ende einer jahrelangen Bäderkrise in der Stadt. So wurde 2018 nicht nur das Huchenfelder Bad, sondern auch das beliebte und traditionsreiche Emma-Jaeger-Bad in der Innenstadt dichtgemacht – ebenfalls auf Grund seines maroden Zustandes. Auch alle anderen Bäder in Pforzheim gelten als sanierungsbedürftig. Jahrelang bewegte die Bäderkrise die Bürger und war Thema zahlreicher Debatten im Gemeinderat.

Die Eröffnung wird am Sonntag mit einem Bürgerfest gefeiert. Ab 13 Uhr gibt es geführte Besichtigungen sowie Vorführungen und Wettbewerbe des örtlichen Schwimmsportvereins. Gesundheitsbewusste können sich in Aquajogging üben, während der Stadtjugendring für Kinder Wasserspiele im Angebot hat.

Seit 2018 geschlossen und kurz vor dem Abriss: das Emma-Jaeger-Bad in Pforzheim. SWR Peter Lauber

Bald Baubeginn für Großprojekt Kombibad auf dem Wartberg

Vor allem die Zukunft des Emma-Jaeger-Bads war umstritten. Nach Kostenexplosionen, langen und emotional geführten Diskussionen und infolge eines Gutachtens von Bäderexperten entschloss sich der Gemeinderat, das Bad abzureißen. Stattdessen soll das Freibad auf dem Wartberg zu einem attraktiven Ganzjahresbad ausgebaut werden - mit Saunalandschaft, großer Rutsche, Liegewiese auf dem Dach und einer Kletterwand im Wasser. Die Kosten werden auf 65 bis 75 Millionen Euro geschätzt. Noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Wird zum Kombibad umgebaut: das Pforzheimer Wartberg-Freibad. SWR

Bereits begonnen hat die Sanierung des Nagold-Freibads. Hierfür sind mehr als zehn Millionen Euro eingeplant. Zur Badesaison 2026 sollen die Arbeiten beendet sein. Der Bund fördert die Sanierung der Pforzheimer Bäder mit insgesamt zehn Millionen Euro.