Die Stadt Rheinstetten beteiligt sich an der bundesweiten Aktion Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis. In den nächsten drei Wochen sollen Menschen dabei entweder alleine oder in Gruppen möglichst viele Radkilometer sammeln. Ziel ist es, neben der Gesundheitsvorsorge überzeugte Autofahrer zum Radfahren zu animieren. Beteiligen kann sich jeder, der in Rheinstetten wohnt, arbeitet oder zur Schule geht.