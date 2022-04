Stadtfest und "Goldstadtfieber" am Wochenende

In Karlsruhe findet am Wochenende das alljährliche Stadtfest statt - mit Live-Musik, Kleinkunst und verkaufsoffenem Sonntag. Auch in Pforzheim sind die Geschäfte am Sonntag im Rahmen des sogenannten "Goldstadtfiebers" geöffnet. Auf dem Karlsruher Marktplatz und auf dem Friedrichsplatz vor dem Naturkundemuseum gibt es neben Live-Musik, Medienkunst und kulinarischen Angeboten unter anderem einen mobilen Hochseilgarten und ein Mitmachangebot des Jungen Staatstheaters. Überall in der Innenstadt bringen so genannte "Walking Acts" die Besucher zum Staunen. In Pforzheim lädt das 9. Goldstadtfieber die Bürger und Bürgerinnen mit einem vielfältigen Rahmenprogramm am Sonntag zum Bummeln ein.