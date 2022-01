Städte und Gemeinden spielen beim Artenschutz eine große Rolle

per Mail teilen

Der Natur- und Artenschutz wird für Städte wie Karlsruhe, Rastatt oder Pforzheim immer wichtiger. Das ist eines der wichtigen Themen bei den 45. Naturschutztagen Baden-Württemberg. Der von Landwirtschaft geprägte ländliche Raum bietet inzwischen weniger Raum für bestimmte Arten, sagte der Vorsitzende des Naturschutzbund Karlsruhe, Artur Bossert, dem SWR. Deshalb seien viele Tierarten in der freien Landschaft zurückgegangen. In Städten und Gemeinden gebe es dagegen Bereiche, die relativ artenreich sind. Deshalb müsse man Städte und Gemeinden stärker ins Auge fassen, so Bossert.