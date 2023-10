Die Stadtbibliothek Heimsheim im Nordschwarzwald wird ausgezeichnet: als Bibliothek des Jahres in Baden-Württemberg. Der Preis des Deutschen Bibliothekenverbandes ist mit 10.000 Euro dotiert und wird heute Nachmittag in Stuttgart übergeben. Das besonders umfangreiche Angebot und die konsequente Umsetzung des nachhaltigen Gedankens machen die Stadtbibliothek Heimsheim zu etwas besonderem. Neben Büchern und Medien kann man dort unter anderem faire Lebensmittel kaufen oder eine Heckenschere ausleihen SWR Reporter Johannes Stier hat in Heimsheim in der Stadtbibliothek vorbeigeschaut: