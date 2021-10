Karlsruher Kombilösung: Letzte Bauarbeiten und Tests im neuen Stadtbahntunnel

Der Bau der Kombilösung in Karlsruhe geht in die finale Phase. Die Verantwortlichen planen weiterhin mit einer Eröffnung am 12. Dezember. Aber nicht alles wird rechtzeitig fertig.

Sowohl der unterirdische Stadt- und Straßenbahntunnel, als auch die oberirdischen Gleise und Fahrspuren für die Autos sollen in knapp acht Wochen einsatzbereit sein. Das teilte die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (KASIG) mit, die das Bauprojekt verantwortet. Bis dahin müssten nur noch kleinere Baumaßnahmen abgeschlossen werden. Sieben unterirdische Haltestellen für neue Karlsruher U-Bahn Die Inbetriebnahme der sieben unterirdischen Haltestellen sei gesichert, sollte nicht in letzter Minute noch etwas dazwischenkommen. Dann werden rund um den Karlsruher Marktplatz im Berufsverkehr bis zu 72 Bahnen pro Stunde auf den Schienen unterwegs sein. In diesem Jahr wurden dafür schon mehrere Proben durchgeführt. Großübung von Feuerwehr und Verkehrsbetriebe Karlsruhe Am 16. Oktober ist eine gemeinsame Großübung der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, der KASIG und der Verkehrsbetriebe geplant. Dabei sollen Ernstfälle für den späteren Regelbetrieb geprobt werden. Beispielsweise die Bergung einer Person, die sich unter der Straßenbahn befindet oder das Szenario eines kompletten Stromausfalls. Die Übungen sind laut KASIG notwendig, damit die Technische Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Stuttgart dem Projekt bescheinigen kann, dass die gesamte Technik den Regelwerken entspricht. Nur dann dürfen auch Fahrgäste befördert werden. Autotunnel in der Kriegsstraße nicht vor Anfang 2022 fertig Der Autotunnel entlang der Kriegsstraße wird dagegen nicht bis zum Dezember fertig. Als Grund nennt die KASIG fehlende Materialien, die wegen der weltweiten Lieferengpässe nicht rechtzeitig in Karlsruhe angekommen seien. Der Osteingang in den neuen Karlsruher Straßentunnel SWR Die oberirdischen Gleise auf der Kriegsstraße, die Gehwege und die Fahrstreifen für Radfahrer und Anwohner können aber ab Dezember genutzt werden. Die Karlsruher Kombilösung Die Kombilösung Karlsruhe besteht aus einem Stadtbahn- und einem Autotunnel unter der Innenstadt. Baubeginn war der 21.1.2010. Die Fertigstellung und Einweihung ist für den 12. Dezember 2021 geplant. 2002 waren die Kosten auf 530 Millionen Euro geschätzt worden. Inzwischen werden die Kosten (Stand April 2021) mit knapp 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Durch die Kombilösung soll die Innenstadt vom Verkehr entlastet werden.