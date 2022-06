S2 bleibt in Stutensee-Blankenloch unterbrochen

per Mail teilen

Die Stadtbahnlinie S2 zwischen Karlsruhe und Stutensee-Spöck bleibt mindestens bis Mittwoch unterbrochen. Weil am Sonntag ein Teil der Hauptstraße in Stutensee-Blankenloch abgesackt war, bleibt der Betrieb zwischen den Haltestellen Reitschulschlag und Blankenloch-Nord eingestellt. Es ist ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Karlsruhe handelt es sich um einen größeren Schaden im Straßenbereich unmittelbar neben den Gleisen, die Untersuchungen des Untergrunds dauern an.