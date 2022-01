Stadt Karlsruhe will an Verbot der "Montagsspaziergänge" festhalten

per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe will an ihrem Verbot der sogenannten Montagsspaziergänge festhalten. Das Verwaltungsgerichts Karlsruhe hatte dieses Verbot aufgehoben.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) will gegen diese Entscheidung vorgehen. Er halte die Begründungen des Urteils für überprüfungswürdig, so Mentrup. Die Allgemeinverfügung, mit der das Verbot einhergehe, sei auch ein politische Signal, das Teilnehmern geholfen habe, sich zu orientieren. Ohne diese Verfügung sei alles viel komplizierter.

"Ich befürchte nun eine Entwicklung zurück zu mehr unangemeldeten, ungeordneten Demonstrationen, das wäre sehr bedauerlich".

Auf dem Karlsruher Marktplatz demonstrierten am vergangenen Samstag und am Montag erneut mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht. Die Stadt erwartet nun eine schnelle Entscheidung aus Mannheim bis Montagnachmittag. Ihre bisherige Allgemeinverfügung läuft Ende des Monat aus, eine neue in überarbeiteter Form ist bereits geplant.