Kreistag beschließt Grundstückstausch für neues Landratsamt

Für den Neubau des Landratsamtes in Karlsruhe hat der Kreistag eine weitere Entscheidung getroffen. Ein Grundstückstausch mit der Stadt Karlsruhe ist jetzt beschlossen. Das Landratsamt soll ein Grundstück am Ettlinger Tor für den Neubau dazubekommen. Darauf befindet sich aktuell eine Grünfläche, die noch in Besitz der Stadt Karlsruhe ist. Die Grünfläche soll nach Wunsch der Stadt auch weiterhin für die Bürger nutzbar bleiben und nicht unterkellert werden. Das neue Landratsamtsgebäude kann damit trotzdem noch mehr Richtung Innenstadt gebaut werden. Im Gegenzug erhält die Stadt ein Grundstück am südlichen Ende des Landratsamtes. Das Ganze wurde in einer Absichtserklärung festgehalten. Neben dem Kreistag hatte auch schon der Karlsruher Gemeinderat zugestimmt. Das Landratsamt mit dem charakteristischen Hochhaus muss neu gebaut werden, weil das alte Gebäude nicht mehr sanierungsfähig ist. Die Kosten dafür liegen bei etwa 150 Millionen Euro.