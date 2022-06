Die Rastatter Stadtgärtnerei kommt wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze mit dem Gießen nicht mehr hinterher. Deshalb bekommt die Stadt jetzt zum ersten Mal Unterstützung beim Bewässern von Bäumen und Pflanzen. Eine private Gärtnerei wird probeweise ins Boot geholt und die städtischen Mitarbeiter unterstützen, so die Stadt Rastatt in einer Mitteilung am Freitag. Das vergangene Wochenende mit zwei Tagen über 37 Grad und ohne Regen seien für zahlreiche Pflanzen zu viel gewesen. Vor allem für Jungbäume, bei denen das Wurzelwerk noch nicht vollständig ausgebildet ist, seien Hitze und Trockenheit nur schwer zu verkraften. Sollte sich die Unterstützung bewähren, soll die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Die Stadt Rastatt lädt außerdem Bürger zum Mitmachen ein, Bäume und Pflanzen vor der eigenen Haustür zu gießen.