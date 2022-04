Karlsruhe plant die Weihnachtsstadt 2021

Die großen Städte in der Region wollen in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte veranstalten. In den meisten Kommunen laufen noch die Vorplanungen.

Auch wenn es wegen Corona noch zahlreiche Fragezeichen und Unsicherheiten gibt, die Planungen der Stadt Karlsruhe laufen auf Hochtouren. Ein Riesenrad auf dem Marktplatz und viele festlich geschmückte Buden drum herum, die Eiszeit am Schloss, das Kinderland in St. Stephan sollen schon am Montag den 22. November starten. Kein fliegender Weihnachtsmann Auch für den Fall, dass die Zugänge kontrolliert und entsprechend die Plätze eingezäunt werden müssen, gibt es Konzepte. Nur der bei Kindern beliebte fliegende Weihnachtsmann wird nicht mehr am Friedrichsplatz starten. Alle Städte haben bereits mit Planungen begonnen In Pforzheim soll der Weihnachtsmarkt wie zuletzt 2019 auf der westlichen Fußgängerzone und teilweise auf dem Marktplatz aufgebaut werden. Baden-Baden und Rastatt sind noch in der Vorplanung, wollen aber ebenfalls wieder Weihnachtsmärkte durchführen. In Bruchsal stehen die Planungen weitgehend, sind aber noch nicht endgültig abgestimmt.