Am 76. Jahrestag der Bombardierung Pforzheims am 23. Februar soll es keine Demonstrationen in der Stadt geben. Grund ist laut Stadtverwaltung, dass die nötigen Sicherheitsabstände unmöglich eingehalten werden können.

Auch wenn die Infektionszahlen in Pforzheim und der Region in den vergangenen Wochen gesunken seien, breiteten sich die mutierten, hochansteckenden Varianten des Coronavirus auch hier weiter aus. Dies berge ein erhebliches Risiko für ein erneutes Aufflammen der Infektion, teilte Oberbürgermeister Peter Boch mit. Die Stadt Pforzheim wird ihr Programm zum Gedenktag nur virtuell abhalten. Für Rechtsextreme ist der Tag überregional ein fester Termin Seit Jahren finden in Pforzheim am Gedenktag eine Fackelmahnwache von Rechtsextremen und entsprechende Gegendemonstrationen statt. Zu der Mahnwache am Pforzheimer Wartberg reisen Demonstranten aus der rechten Szene im gesamten Bundesland an. Die Stadt hatte nach dem Anschlag in Halle bereits im vergangenen Jahr ein Versammlungsverbot am 23. Februar ausgesprochen. Das war dann vom Verwaltungsgericht Karlsruhe nach einem Eilantrag wieder gekippt worden.