Demonstrationen für und gegen Corona-Maßnahmen in Pforzheim

In Pforzheim finden Montagabend mehrere Corona-Demonstrationen statt. Das Bündnis "Zusammenhalten" will gegen die zeitgleich stattfindende gegen Corona-Maßnahmen gerichtete Kundgebung demonstrieren.

Auch an diesem Montag werden wieder über 5.000 Menschen zu einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen erwartet. Auch an diesem Abend werden sie wieder Plakate tragen mit Aufschriften wie "Immunsystem statt Impfung" oder "Die Leitmedien sind das Virus". Die Gegenbewegung will mit einer Menschenkette ein deutliches Zeichen setzen.

Bündnis "Zusammenhalten" will Gegenpol sein

Für demokratische Werte, einen respektvollen Umgang miteinander und Solidarität mit allen, die unter Corona leiden – dafür wirbt das im September gegründete Bündnis "Zusammenhalten", das auch von zahlreichen Politikern, Kirchen, Unternehmern und Künstlern unterstützt wird. Man wolle einen Gegenpol setzen zur regelmäßigen Corona-Demo. Peter Lauber:

Bei allem Verständnis für die Leiden vieler Teilnehmer unter den Corona-Maßnahmen dürfe es keinen Schulterschluss mit Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern geben, so ein Vertreter des Bündnisses. Zum Auftakt vor dem Pforzheimer Stadttheater soll der Beauftragte der Landesregierung für Antisemitismus, Michael Blume, sprechen.