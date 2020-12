per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe will den Europaplatz mit einer Überwachungstechnik ausstatten. In einem Pilotprojekt soll ein spezielles System der EnBW getestet werden. Eine Entscheidung im Gemeinderat steht noch aus.

Zu schlecht beleuchtet, zu unsicher - das Sicherheitsgefühl am Europlatz wird immer wieder diskutiert. Den öffentlichen Platz mit Kameras zu überwachen, ist aus Datenschutzgründen aber gar nicht erlaubt. Die EnBW geht dabei neue Wege: denn Personen werden mit dem speziell entwickelten System in Video-Aufnahmen automatisch verfremdet. Die Personenrechte würden so gewahrt.

Karlsruher Gemeinderat muss erst zustimmen

Eine Künstliche Intelligenz soll in Echtzeit auffällige Situationen erkennen und dann die Polizei informieren. So könnten nach Angaben des Energiekonzerns kriminelle Handlungen verhindert werden. Wann es in Karlsruhe soweit sein wird, ist unklar - der Gemeinderat muss dafür noch grünes Licht geben. Ein Sprecher der Stadt sagte, eine Entscheidung würde es erst im neuen Jahr geben.