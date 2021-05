Die Stadt Karlsruhe stehe unerschütterlich an der Seite Israels. Das hat Oberbürgermeister Frank Mentrup am Donnerstag erklärt, nachdem das Verhalten der Polizei bei zwei Kundgebungen am vergangenen Samstag bei Israelis Kritik ausgelöst hatte. Bei einer Pro-Palästinensischen Demonstration auf dem Karlsruher Marktplatz, hatte eine Frau ein Schild mit der Israelischen Fahne in die Höhe gehalten. Daraufhin setzten sich 250 Teilnehmer in ihre Richtung in Bewegung. Die Polizei erteilte der Frau einen Platzverweis und konfiszierte das Schild. Karlsruhes Polizeipräsidentin Caren Denner erklärte, dass der Platzverweis zum Schutz der Frau erteilt wurde. Da die Kundgebungen nicht in Deutsch abgehalten wurde wisse man nicht ob sie antisemitische Inhalte hatte, das beschäme ihn so Frank Mentrup. Zukünftig werde es vor solchen Kundgebungen in Karlsruhe Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern geben und es werde immer ein Dolmetscher vor Ort sein.