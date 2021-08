per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe will in diesem Jahr erneut den Kauf von Lastenrädern fördern. Schon vor zwei Jahren wurden 190 Familien gefördert, 20 Prozent davon haben ihr Auto abgeschafft.

Die Stadt Karlsruhe möchte die Zahl der Autofahrten verringern. Allerdings fällt vielen Menschen der Verzicht auf das Auto schwer, wenn es um Einkaufsfahrten oder Touren mit Kindern geht. Deshalb wird das beliebte Lastenradförderprogramm der Stadt neu aufgelegt.

Ab Ende Oktober kann man sich bewerben

Ab dem 23. Oktober kann man sich bei der Stadt bewerben, aber schon jetzt sollten sich Familien - und zum ersten Mal auch Neubürgerinnen und Neubürger, die 2021 nach Karlsruhe gezogen sind - über die Anforderungen an ihren künftigen "Packesel" Gedanken machen. Am 15. September gibt es dazu auf dem Friedrichsplatz in Karlsruhe die "Cargo Bike Roadshow", bei der man zwölf verschiedene Lastenfahrrad-Modelle testen kann.

Ab dem 18. September kann man die genauen Förderbedingungen auf der städtischen Internetseite nachlesen. Bis Ende November läuft die Bewerbungsfrist, die Bearbeitung richtet sich nach dem Eingangsdatum der Anträge, bis das Fördergeld ausgeschöpft ist. Wer eine Förderung möchte, muss an einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung teilnehmen.

Neuauflage des erfolgreichen Förderprogramms

Schon vor zwei Jahren waren die Fördergelder für Lastenräder in kürzester Zeit ausgeschöpft, deshalb beschloss der Gemeinderat eine Neuauflage. Aus den Mitteln des Klimaschutzes stellt die Stadt 200.000 Euro bereit. Bei erfolgreicher Bewerbung erhält man einen Fördersatz von 600 Euro für Cargobikes ohne elektrische Unterstützung und 1.000 Euro für E-Lastenräder. Gleichzeitig erhöht sich der Sozialbonus auf 400 Euro.