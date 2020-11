Die Stadt Karlsruhe gerät durch die Corona-Krise finanziell zunehmend unter Druck. Für das kommende Jahr geht sie inzwischen von einem Minus von mehr als 100 Millionen Euro aus.

"Die Ampel steht auf dunkelrot" sagt die Karlsruher Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) mit Blick auf das drohende Defizit. Vor Corona hatte Karlsruhe das Jahr 2019 noch mit einem Plus von 30 Millionen Euro abgeschlossen. Dann kam Corona und damit unter anderem weniger Steuereinnahmen.

Betriebe mit städtischer Beteiligung wie die Bäder oder die Messe machten enorme Verluste. So rechnet die Finanzbürgermeisterin dieses Jahr mit rund 40 Millionen Euro Minus und nächstes Jahr sogar mit mehr als 100 Millionen Euro Defizit.

Karlsruhe muss für neue Investitionen Kredite aufnehmen

In der Corona-Krise sanken unter anderem Steuereinnahmen, Ausgaben etwa im Gesundheitsbereich stiegen. Für jede weitere Investition müsse man im kommenden Jahr Kredite aufnehmen. Daher müsse man priorisieren und sich auch von Aufgaben trennen, so Luczak-Schwarz. Welche das sein werden, müsse man mit dem Gemeinderat zusammen entscheiden.

Keine Entspannung in den kommenden Jahren

Noch schwieriger als dieses Jahr werde es deshalb in den kommenden beiden Jahren, sagt Luczak-Schwarz. Die Ausgaben bleiben, weil man viele Projekte und Aufgaben in den vergangen Jahren im Haushalt verankert habe.

"Hier müssen wir gegensteuern, weil wir [...] 2021 schon nicht mehr in der Lage sein könnten, unsere Liquidität dauerhaft sicherzustellen." Gabriele Luczak-Schwarz (CDU), Finanzbürgermeisterin in Karlsruhe

Einsparpotential gebe es beim Personal in der Verwaltung. Zudem bräuchten die Kommunen weitere Hilfen von Bund und Land. Auch der deutsche Städtetag hat erneut angemahnt, dass für das nächste Jahr weitere Stabilisierungshilfen von Bund und Ländern notwendig seien.

Pforzheim hält an wichtigen Projekten fest

Auch in Pforzheim rechnet man im kommenden Jahr mit einem deutlichen Minus im Haushalt. Hier will man ebenfalls an wichtigen Projekten festhalten, also an den geplanten Bädersanierungen, der Sanierung von Schulen und dem Neubau von Kitas. Andere Projekte werden möglicherweise verschoben.