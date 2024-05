Stadt Karlsruhe bestätigt drohendes Majolika-Aus

Man habe Ende April von Gröner erfahren, dass der Betrieb eingestellt werden soll, so die Stadt Karlsruhe. Sie will jedoch noch nicht von einem endgültigen Betriebsende sprechen und verweist auf ein anstehendes Gespräch zwischen Oberbürgermeister Mentrup und Gröner. Der hatte den Ausstieg damit begründet, dass eine Übernahme des Majolika-Geländes und der Immobilie durch das Unternehmen am Gemeinderat gescheitert sei. Nur eine Übernahme hätte die Finanzierung des Betriebs ermöglicht, so der Investor. Gröner hält die Schließung der traditionsreichen Manufaktur nun für unvermeidbar. Man versuche, mögliche Perspektiven zu erarbeiten, betont dagegen die Stadt.