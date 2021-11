Die Stadt Karlsruhe bereitet sich auf den Zensus im kommenden Jahr vor. Elf Jahre nach der vergangenen Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung werden am 15. Mai neue Daten erhoben. In Karlsruhe hat bereits am 1. Oktober eine Zensus-Erhebungsstelle die Arbeit aufgenommen. Hier laufen Zahlen und andere Daten zusammen. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am Dienstag über die Aufgaben der städtischen Zensusstelle informiert.