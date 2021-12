Stadt bereitet sich auf Corona-Kinderimpfung vor

per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe bereitet sich auf den Beginn von Kinderimpfungen in der kommenden Woche vor. Der Impfstoff von Biontech für Fünf- bis Elfjährige soll ab kommendem Montag an die EU-Länder geliefert werden. Noch steht die Entscheidung der Ständigen Impfkommission über eine Empfehlung aus. Im Impfstützpunkt im Karlsruher Kammertheater plant die Stadt, extra Zeitslots für Kinderimpfungen einzurichten. Dort sollen dann auch Kinderärzte die Beratung und Impfung übernehmen, so Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Er gehe aber davon aus, dass die Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen vor allem für die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte herausfordernd würden. Bei diesen würden bereits viele Anrufe von Eltern eingehen.