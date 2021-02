per Mail teilen

Im Hinblick auf den bevorstehenden Bund-Länder-Gipfel zu den Corona-Maßnahmen hofft Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr auf baldige Lockerungen. Vor allem die Moral im Einzelhandel sinke in seiner Stadt „gegen Null“.

In Bühl ist die Hoffnung groß, dass bereits zum Ende der Fastnachtsferien Erleichterungen für die Geschäfte greifen könnten. Natürlich unter strengsten Hygienevorschriften. Anderenfalls, so Schnurr, drohe ein Veröden der Innenstädte.

Viele Einzelhänder vom Konkurs bedroht

Ähnliche Stimmen kommen auch aus Baden-Baden, Rastatt, Gaggenau und Achern. Christoph Engelhardt vom Verband der Einzelhändler in Bühl appelliert an die Politik, beim bevorstehenden Corona-Gipfel eine verlässliche Perspektive zu schaffen. Viele Einzelhändler seien vom Konkurs bedroht, auch weil es sehr kompliziert sei, an finanzielle Hilfen zu kommen.

Alarmstimmung überall

Die Situation in der Region spiegelt die Lage im ganzen Land. Mehr als die Hälfte der Händler im Südwesten sieht laut einer Umfrage vom Januar spätestens in der zweiten Jahreshälfte ihre unternehmerische Existenz in Gefahr. Über 80 Prozent der Befragten halten demnach die aktuellen Hilfsmaßnahmen zur Sicherung der Existenz für nicht ausreichend.