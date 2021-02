Die Stadt Pforzheim plant Maßnahmen, wie nach Ende des Lockdowns wieder Leben in die Innenstadt zurückkehren kann. Pforzheims Rathauschef Peter Boch (CDU) hat jetzt einen Katalog von Ideen vorgestellt, wie die Stadt die Wiedereröffnung unterstützen könnte. Bis zu eine Million Euro will die Stadt demnach ausgeben – für ein Bündel von Maßnahmen, mit denen möglichst gute Rahmenbedingungen für die Wiedereröffnung geschaffen werden sollen. Der Oberbürgermeister schlägt beispielsweise 20-Euro-Gutscheine für alle vor, die nachweisen können, innerhalb einer Woche in Pforzheimer Läden oder Gaststätten mindestens 200 Euro ausgegeben zu haben. Zwei Stunden kostenloses Parken, zusätzlicher Blumenschmuck in der City, der fortgesetzte Verzicht von Gebühren für Außengastronomie oder Spielaktionen sind weitere Ideen. Die Fraktionen im Gemeinderat haben bereits grundsätzliche Zustimmung zu den Plänen signalisiert.