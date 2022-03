Flutkatastrophe: In Baden-Baden sind Warnsirenen wichtiger denn je

Nach der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Baden-Baden auf Warnsirenen in der Stadt aufmerksam gemacht. Sie gelten bei einer Katastrophe als das schnellste Mittel, um die Bevölkerung zu warnen.

Im Abstand von 400 bis 500 Metern sind im Stadtbereich von Baden-Baden auf insgesamt 26 Dächern Sirenen verteilt. Sie werden im Gefahrenfall von der Integrierten Rettungsstelle Mittelbaden ausgelöst und sollen die Menschen etwa bei Großbränden, Flugzeugabstürzen, Chemieunfällen und Hochwasser warnen. In solchen Fällen heulen die Sirenen eine Minute lang. Was dann zu tun ist, das haben die Verantwortlichen der Stadt Baden-Baden am Freitag nochmal deutlich gemacht.

"Wenn wir die Sirenen laufen lassen, dann ist etwas konkret geschehen, dann sind wir in einem Gefährdungsbereich, wo unsere Einsatz- und Krisen-Stäbe arbeiten müssen.“"

Radio einschalten und Hinweise befolgen

Sobald die Sirenen aufheulen, gilt es das Radio einzuschalten und die Hinweise zu befolgen, erklärte Herbrich. Das ist vor allem auch grade bei einem Alarm in der Nacht wichtig, wenn man gar nicht auf den ersten Blick erkennen kann, was möglicherweise draußen los sein könnte.

Auch bei Gefahrenlagen wie Hochwasser, wie hier im Ahrtal, kommen Warn-Sirenen zum Einsatz dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

"Parallel zum Sirenen-Alarm gibt es im Radio eine amtliche Gefahrenmeldung, die im Takt von fünf bis zehn Minuten durchgesagt wird. Das laufende Programm wird dann unterbrochen - wie auch bei einer Geisterfahrer-Meldung."

Nachbarn informieren und Ruhe bewahren

Jeder, der die Sirene hört, sollte dann auch seine Nachbarn informieren, vor allem auch ältere Menschen. Denn, wer zum Beispiel in der Nacht sein Hörgerät nicht eingeschaltet hat, bekommt solch einen Alarm gar nicht mit. Und bei allem gilt immer: Ruhe bewahren.

Bei den Sirenen-Systemen kommt es auch immer mal wieder zu Fehlalarmen, wie zuletzt beim Festspielhaus in Baden-Baden. Gerade auch aus diesem Grund werden die Sirenen regelmäßig getestet - und zwar drei Mal im Jahr, immer im Januar, Mai und September. Und einmal im Jahr werden die Warnsysteme auch gewartet. Und ganz egal, ob die Sirenen nun nur testweise, im Ernstfall oder versehentlich aufheulen, man muss da vorsichtig sein, erklärte der Katastrophenschutzleiter Herbrich. Denn es gibt auch Menschen, bei denen das Aufheulen der Sirenen traumatisierende Erinnerungen hervorruft.

"Insbesondere bei Menschen, die den Krieg erlebt haben, muss man aufpassen. Sie verbinden diese Sirenen-Signale mit ganz anderen Gefühlen."

Herbrich machte auch auf die Bewohner in Flüchtlingsunterkünften aufmerksam. Die Menschen haben Gefährdungslagen mit etwa Bombenalarmierungen erlebt, damit müsse man vorsichtig umgehen, um sie nicht in Panik zu versetzen. Deswegen würde vor Sirenen-Testläufen, zum Beispiel am bundesweiten Warntag die Bevölkerung auch vorher immer informiert, so der Katastrophenschutz-Leiter der Stadt Baden-Baden.

System Warnsirenen ist und bleibt zukunftsfähig

Auch wenn die Sirenen unangenehm laut tönten, so sei das System doch zuverlässig und auch weiter zukunftsfähig, so Herbrich. Das Geräusch erreicht eben sehr viele Menschen, sehr schnell. Wer sich zusätzlich absichern will, dem empfiehlt die Stadt Baden-Baden auch eine der vielen Warn-Apps, die es inzwischen gibt. Die Warn-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz etwa, KatWarn oder auch "Meine Pegel App", die auch bei anstehendem Hochwasser hilfreich sein kann.